Фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області (фото)

Чергові наслідки військової агресії окупантів зареєстрували слідчі Харківщини.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, протягом минулої добивійськові рф завдавали удари по території Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждалих немає.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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