    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області (фото)
05.04.2023  10:36   Рита Парфенова

Фото наслідків обстрілів військовими рф Харківської області (фото)

Чергові наслідки військової агресії окупантів зареєстрували слідчі Харківщини.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілів населених пунктів

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, протягом минулої добивійськові рф завдавали удари по території Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Постраждалих немає.

Ворог обстрілював Куп'янськ, Вовчанськ, Одноробівка, Подоли, Червону Зорю та інші населені пункти.
 
В селі Одноробівка Богодухівського району пошкоджені житлові будинки, гараж і автомобіль.
 
В Куп'янському районі також пошкоджені житлові будинки.
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 квітня військові рф обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
 
Новини Харкова: фото наслідків обстрілів населених пунктів
 
Новини Харкова: фото наслідків обстрілів населених пунктів
 
Новини Харкова: фото наслідків обстрілів населених пунктів

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 5 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 04.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 03.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 3 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 