Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ

Військові рф не припиняють обстрілів населених пунктів Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, додавши що протягом доби окупанти обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське та Тополі.
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе.
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