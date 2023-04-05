5 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

5 квітня відзначається День супа.
Суп - важлива частина щоденного раціону харчування. Щоб ще раз наголосити на його необхідності, і створено свято – Міжнародний день супу, який відзначається 5 квітня.
У національній кухні будь-якої країни існують рецепти цієї страви. Суп готують як улітку, так і в зимовий період. Супи допомагають насититися та відновити сили, підвищити тонус. А лікарі впевнені у корисності супів навіть під час хвороби, прописуючи хворому легкі бульйони та овочеві супи для відновлення сил. На думку медиків, супи благотворно впливають на систему травлення організму, стимулюючи вироблення ферментів і шлункового соку, є профілактикою серцево-судинних, шлунково-кишкових і навіть онкологічних захворювань. Але важливо пам'ятати, що не можна зловживати м'ясними, рибними та грибними супами тим, у кого підвищена кислотність шлункового соку та людям, схильним до утворення каменів у нирках та подагрі.
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Сьогодні відзначається День преподобного Нікона, покровителя шашкової гри.
Преподобний Никон довгий час був ігуменом Києво-Печерського монастиря, він накликав на себе гнів київського князя Ізяслава, коли постриг двох його улюбленців – Варлаама та Єфрема і, не підкорившись наказу князя, не вмовляв новопострижених ченців покинути обитель. Його стараннями було засновано монастир у Тмутаракані (східний берег Керченського півострова). Спочив у глибокій старості.
1327 року в церкві Святої Клари в Авіньйоні італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів Лауру, яку полюбив з першого погляду. Та назавжди.
1614 – Покахонтас, дочка вождя індіанців, вийшла заміж за англійського поселенця Джеймстауна.
1652 – на мис Доброї Надії прибула експедиція під проводом голландця Яна Ван Рібека. Її метою було будівництво форту як тимчасового притулку для кораблів, що пливли до Індії.
1722 – експедиція адмірала Якоба Роггевена, відправлена голландською Вест-Індською компанією у серпні 1721 року на пошуки гіпотетичного Південного материка, відкрила острів, названий ними островом Великодня. Голландці були вражені виглядом «різнокольорових» тубільців: чорношкірих і червоношкірих, проте ще більше враження на них справили розставлені берегом гігантські, до 20 метрів заввишки, кам'яні боввани. Їх називали "моаї". Деякі моаї були у «шапках» із червоного каменю. Виготовлялися моаї в каменоломнях у центрі острова. Як вони доставлялися до узбережжя, невідомо. За легендою вони «йшли» самі. Сьогодні острів Великодня – територія Чилі, а моаї – одна з головних пам'яток та «приманок» для туристів.
1792 - Джордж Вашингтон застосував перше президентське вето в історії США.
1818 – у Парижі барон Карл де Дрез продемонстрував перший двоколісний засіб пересування (прообраз сучасного велосипеда). Конструкція була дерев'яною, а їздець пересувався, відштовхуючись від землі ногами.
1874 – у Відні вперше виконано знамениту оперету «Летюча миша» Йоганна Штрауса-сина
1913 – Нільс Бор завершив статтю «Про будову атомів і молекул», яка дала початок квантовій теорії.
1916 – народився Грегорі Пек, американський актор, який влаштував «Римські канікули» із чарівною Одрі Хепберн.
1920 – народився Артур Хейлі, канадський письменник британського походження, майстер авантюрно-детективного жанру («Аеропорт», «Готель», «Колеса»).
1931 – бригада формувальників харківського заводу «Серп і молот» підписала перший в Україні госпрозрахунковий договір.
1942 – народився Пітер Грінвей, британський кінорежисер, сценарист, письменник, художник.
1950 – народилася Агнета Фельтског, вокалістка шведського гурту ABBA.
1950 – у Бермудському трикутнику таємниче зник коста-ріканський вантажний пароплав «Сандра».
1955 – Вінстон Черчілль подав у відставку з посади прем'єр-міністра Англії, завершивши свою блискучу політичну кар'єру.
1985 – о 3.50 по Грінвічу 5000 радіостанцій у більшості країн світу, перериваючи своє мовлення, передавали пісню «We are the World», написану Майклом Джексоном і Лайонелом Річі і виконану 46 американськими музикантами. Це був захід зі збирання коштів до Фонду допомоги голодуючим в Африці.
1992 – Боснія та Герцеговина оголосила про вихід зі складу Югославії.
1992 - під час Боснійської війни почалася облога Сараєво. Вона тривала з 5 квітня 1992 року до 29 лютого 1996 року (1.425 днів).
2000 - англієць Пол Ханн встановив світовий рекорд гучності відрижки - 118.1 децибел. З того часу цей день став негласним професійним святом для багатьох любителів заковтування повітря та інших речовин, що містять речовини у всьому світі. Загалом влаштуйте своїм близьким Гучний день календаря!
Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Макар, Нікон, Олексій, Пелагея, Сергій.
Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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