05.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 5 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен має шанс відчути на собі справедливість приказки: "Все добре в міру"! День схиляє його до помірності у всьому – у справах, у вчинках, у їжі, у розмовах, у коханні. У будь-яких питаннях, які Овен вирішуватиме, йому варто вибрати золоту середину, а якщо питання спірне – пошукати компроміс. Тільки тоді його результат не розчарує. Якщо Овен почне рубати з плеча, то ризикує, що від його проектів і планів залишаться тільки дрібні тріски.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ситуація може зажадати від Тельця підтримати когось із оточуючих, надати допомогу, вислухати чи дати пораду. Більше того, Телець і сам буде налаштований альтруїстично, тому навіть якщо до нього не звернуться по допомогу, він здатний сам її запропонувати. День наділяє Тельця бажанням дбати, захищати та опікуватися, роблячи його чудовим слухачем та психоаналітиком. Єдине «але»: у коханні турбота Тельця може виявлятися надто активно. Намагайтеся, щоб вона не перетворилася на нав'язливість.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки не проти покомандуватимуть оточуючими! Втім, найчастіше оточуючі будуть лише «за». День наділяє Близнюків впевненістю в собі та харизмою, дозволяючи виявляти лідерські якості та навіть трохи маніпулювати людьми. Завдяки цьому Близнюкам буде неважко просунути свою ідею, організувати будь-який процес, переконати у своїй правоті. Це гарний день для того, щоб підкорити чиєсь серце або просунутися у кар'єрі.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки радять Раку присвятити цей день спілкуванню поколінь. Батьки, діти, онуки – що більше близьких людей збереться разом, то краще! У колі рідних на Рака чекає не лише щира теплота спілкування, а й щасливі шанси долі: можливо, саме цього дня Рак отримає несподівану допомогу чи пропозицію від своїх близьких. Якщо ж Рак не міг наважитися завести довірчу розмову, саме час все обговорити у невимушеній та душевній сімейній обстановці.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День наділяє Лева чималим зарядом бадьорості, енергії та сил. Можливо, вставши з ліжка, він цього й не відчує, але достатньо йому випити чашку кави та прийняти контрастний душ, як життя заграє яскравими барвами! Зірки радять Леву приділити час гартуванню та навантаженням на свій організм. Порадуйте себе пробіжкою, фітнесом або походом в басейн. А заразом – таким тонізуючим видом спорту, як стрілянина очима на адресу осіб протилежної статі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День обіцяє порадувати Діву приємними сюрпризами. У всьому, за що б вона не взялася, успіх обіцяє бути на її боці, особливо в тому, що пов'язане з любовними справами та фінансами. Цілком ймовірно, день порадує її гарним прибутком, вдалою покупкою, подарунком або романтичною зустріччю. Щоб перевірити це, Діві достатньо не сидіти в чотирьох стінах: знайомтеся, закохуйтеся, призначайте побачення, займайтеся бізнесом та шопінгом!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезах прокинуться лідерські задатки! День наділяє їх здатністю швидко приймати рішення, брати за них відповідальність та організовувати оточуючих для того, щоб втілювати ці рішення в життя. Все це вдаватиметься Терезам без особливих зусиль: оточуючі охоче підтримають їх у всіх починаннях. Тож зірки радять Терезам сміливо брати ініціативу до своїх рук, адже якщо не вони, то хто ж?

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону необхідно тримати дистанцію з оточуючими, не дозволяючи сісти собі на шию. Зірки попереджають його про те, що хтось може безсоромно намагатися маніпулювати Скорпіоном у своїх інтересах або обтяжувати його нескінченними проханнями. Такий вже це день, що Скорпіон своєю поступливістю буквально провокуватиме в людях експлуататорські замашки! Тож доведеться йому або провести цей день подалі від усіх, або наполегливо відбиватися від нав'язливих прохачів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець тонко відчуватиме все, що довкола, насамперед – людей, які знаходяться з ним поруч. Для нього не важко уявити себе на місці співрозмовника, подивившись на світ з його дзвіниці. Завдяки цьому, Стрілець буде чудовим слухачем і не менш прекрасним оповідачем. День наділяє його розвиненою інтуїцією, творчими здібностями та буйною фантазією. А ось логічні висновки та розрахунки будуть даватися Стрільцеві насилу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп віщує Козерогу непоганий день, коли він буде схильний дивитися на життя філософськи. Що ж, іноді це єдиний правильний підхід до речей, які не можеш змінити. Навіть якщо не все у Козерога складатиметься гладко, його незворушність і почуття гумору допоможуть йому не драматизувати ситуацію або навіть повернути її на свою користь. При цьому що б не сталося похитнути спокій Козерога буде важко.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Спілкування та інформація необхідні Водолію як повітря! Чим більше навколо нього людей, тим краще, причому не так важливо, друзі це, колеги чи сторонні: Водолій з усіма порозуміється. Завдяки своїй комунікабельності, Водолій має шанс завести цікаве чи корисне знайомство, нове хобі, стати володарем потрібної інформації. Іншими словами, гороскоп схиляє його поєднувати приємне з корисним, у повній відповідності до приказки: «Спілкування працює на тих, хто працює на нього».

Риби (20 лютого – 20 березня)

Гороскоп схиляє Риб маніпулювати людьми, втім, оточуючі й самі охоче танцюватимуть під їхню дудку. Причому Риби будуть переконані, що роблять це не заради особистої вигоди, а заради спільних цілей – наприклад, для роботи чи на благо сім'ї. Щоб досягти бажаного, Риби можуть використовувати не лише свій дар переконання, але й свої зв'язки, чутки та інші таємні важелі – все це допоможе їм досягти результатів. Головне, щоб гра в «сірого кардинала» не велася надто вже всерйоз.



