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05.04.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 5 квітня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

ріка Лопань, Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +8°...+10°C (відчувається як +8°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +15°...+16°C (відчувається як +16°C). Вітер східний, 7 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +16°...+13°C (відчувається як +17°C). Вітер східний, 8 м/с. Вологість повітря 54%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

Цього дня зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних, тому, у давнину, як тільки птахи повертались з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, годували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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