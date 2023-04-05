05.04.2023 08:18 Рита Парфенова

На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.



4 квітня о 4:40 ранку військові зс рф вкотре обстріляли м. Куп’янськ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.

Володимир Тимошко розповів, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти зафіксували за добу 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.

Обстрілам з боку армії країни-агресора піддавалися п рикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

Р аніше аніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 квітня військові рф обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.



