На Харківщині фіксують пошкодження житлових будинків

Слідчі фіксують наслідки обстрілів населених пунктів Харківської області.
4 квітня о 4:40 ранку військові зс рф вкотре обстріляли м. Куп’янськ
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, ворог не припиняє щоденні обстріли мирного населення Харківщини.
Володимир Тимошко розповів, що працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти зафіксували за добу 10 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів і відкрили кримінальні провадження.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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