05.04.2023 08:31 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 4 по 5 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 квітня.

Загалом за добу з 4 по 5 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 4 т. технічної води.

Р аніше аніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 квітня військові рф обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.



