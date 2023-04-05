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05.04.2023  08:31   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 5 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 4 по 5 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 квітня.

Загалом за добу з 4 по 5 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативні виїзди, з яких:

  • 5 – на ліквідацію пожеж;
  • 12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 4 т. технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 квітня військові рф обстріляли щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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