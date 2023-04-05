Харківщина на ранок 5 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 4 по 5 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 5 квітня.
Загалом за добу з 4 по 5 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 263 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 4 т. технічної води.
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Сприятливий день, щоб упорядкувати свої справи та відносини. Якщо є якісь тертя з оточуючими, то зараз найкращий момент досягти порозуміння.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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