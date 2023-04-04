04.04.2023 18:31 Дмитро Колонєй
Від ударів ворога постраждали приордонні селища Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 4 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ,
-
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, агресор використовує повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське.
-
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 4 селища Харківщини: Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 4 квітня 2023 року.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0