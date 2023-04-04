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04.04.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Від ударів ворога постраждали приордонні селища Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині на ранок 4 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, 
 
  • На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах, агресор використовує  повітряний простір та територію Білорусі, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Рублене, Дворічанське.
  • На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 4 селища Харківщини: Масютівка, Куп’янськ, Кам'янка та Першотравневе. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 4 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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