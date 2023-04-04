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04.04.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Комунальники перевірили об'єкти водозниження у Харкові

Про виконані роботи розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства виконали низку прочистили та відремонтували низку об'єктів:

  • сміттєзатримувальні грати зливостоку у пров. Машинобудівників,
  • водовідвідні лотки на вул. Челюскінців;
  • дощоприймальні колодязі на пр. Героїв Харкова, вул. Плеханівській, вул. Валентинівській та вул. Клочківській;
  • відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Плитковій, вул. Свистуна, вул. Метробудівників,

Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав про оперативное усунення комунальниками аварійних ситуацій.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, зливи, харків
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