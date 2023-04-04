04.04.2023 18:00 Дмитро Колонєй

Комунальники перевірили об'єкти водозниження у Харкові

Про виконані роботи розповіли у КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», бригади підприємства виконали низку прочистили та відремонтували низку об'єктів:

сміттєзатримувальні грати зливостоку у пров. Машинобудівників,

водовідвідні лотки на вул. Челюскінців;

дощоприймальні колодязі на пр. Героїв Харкова, вул. Плеханівській, вул. Валентинівській та вул. Клочківській;

відремонтували дощоприймальні колодязі на вул. Плитковій, вул. Свистуна, вул. Метробудівників,

Нагадаємо. раніше РЕДПОСТ писав про оперативное усунення комунальниками аварійних ситуацій.



