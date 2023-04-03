03.04.2023 15:20 Віталій Хінєвіч

Комунальники Харкова оперативно усувають аварійні ситуації

Бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» щодня ведуть оперативні роботи з відновлення подачі води в усіх районах міста. У березні ними було усунено 182 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Також протягом минулого місяця ремонтники упорядкували 286 оглядових колодязів із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 118 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах. Сьогодні, 3 квітня, бригади АВР усувають дев'ять аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами житловий будинок.



