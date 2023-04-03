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03.04.2023  15:40   Віталій Хінєвіч

Спортсмен із Харкова виграв міжнародний турнір з боксу

Харківський боксер став найкращим на 27-му Міжнародному турнірі з боксу класу "А" ім. Альгірдаса Шоцикаса, який на вихідних відбувся у литовському Каунасі.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
Харківську область у складі збірної України на Міжнародному турнірі з боксу імені Альгірдаса Шоцикаса представляли четверо спортсменів. Троє здобули нагороди. 
 
Чемпіонами змагань у ваговій категорії 57 кг став Айдер Абдураімов. Богдан Толмачов (86 кг) та Кирило Стоянчев (+92 кг) здобули бронзові медалі. 
 
Загалом у доробку збірної України 13 нагород і перше місце у загальнокомандному заліку серед 17 країн-учасниць. 
 
Крім цього зазначається, що віцечемпіон Олімпійських ігор-2020 року українець Олександр Хижняк окрім “золота” здобув ще й титул найкращого боксера турніру.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські велосипедисти вибороли нагороди на міжнародних змаганнях.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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