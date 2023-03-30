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30.03.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Харківські велосипедисти вибороли нагороди на міжнародних змаганнях

В ізраїльському Тель-Авіві відбулися міжнародні рейтингові змагання другої категорії “Tel Aviv Open Championships”.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.
 
Повідомляється, що у складі збірної України відзначилися два харківських “динамівця” – Владислав Денисенко та Богдан Данильчук. Підопічні заслужених тренерів України Сергія Теліцина та Марії Зарванської вибороли по дві нагороди. 
 
В кейрині Владислав Денисенко став срібним призером і заробив 90 рейтингових очок, а Богдан Данильчук посів у фінальному заїзді третю підсумкову позицію (80 залікових балів).
 
В спринті харків’яни помінялися місцями. Данильчук показав другий результат (90 рейтингових очок), Денисенко замкнув призову трійку (80 залікових балів).
 
Перемогу в обох цих дисциплінах одержав місцевий “трековик”, лідер чоловічої ізраїльської команди Михайло Яковлєв. Загалом за нагороди змагалися представники восьми країн.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський тхеквондист став чемпіоном України.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харкыв, спорт
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