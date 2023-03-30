30.03.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Харківські велосипедисти вибороли нагороди на міжнародних змаганнях

В ізраїльському Тель-Авіві відбулися міжнародні рейтингові змагання другої категорії “Tel Aviv Open Championships”.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Повідомляється, що у складі збірної України відзначилися два харківських “динамівця” – Владислав Денисенко та Богдан Данильчук. Підопічні заслужених тренерів України Сергія Теліцина та Марії Зарванської вибороли по дві нагороди.

В кейрині Владислав Денисенко став срібним призером і заробив 90 рейтингових очок, а Богдан Данильчук посів у фінальному заїзді третю підсумкову позицію (80 залікових балів).

В спринті харків’яни помінялися місцями. Данильчук показав другий результат (90 рейтингових очок), Денисенко замкнув призову трійку (80 залікових балів).

Перемогу в обох цих дисциплінах одержав місцевий “трековик”, лідер чоловічої ізраїльської команди Михайло Яковлєв. Загалом за нагороди змагалися представники восьми країн.



