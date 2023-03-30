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30.03.2023  15:59   Дмитро Колонєй

Харків’янин під обстрілами ворога заперечував агресію Росії

Під підозрою харків’янин, який поширював матеріали, у яких містилося виправдовування дій РФ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, органи прокуратури виявили 64-річного прихильника політики агресора.
 
 
Чоловік, знаходячись у Харкові, у місті, яке ледве не щодня потерпало від обстрілів окупантів схвалював дії ворога:
  • протягом вересня-жовтня 2022 року підозрюваний поширював у соціальній мережі "Фейсбук" дописи, в яких заперечувалась збройна агресія рф і прославлялись загарбники;
  • поширював різного роду публікації, у яких він активно демонстрував публічне виправдування та визнання правомірною тимчасову окупацію територій України збройними силами країни- агресора;
  • в опублікованих матеріалах транслювались твердження російської пропаганди на кшталт того, що «РФ повертає свої території та рятує Україну від фашистів». 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про директора підприємства Харківщини, який допомагав окупантам вивозити український врожай до країни-агресорки.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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