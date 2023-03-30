30.03.2023 15:59 Дмитро Колонєй

Харків’янин під обстрілами ворога заперечував агресію Росії

Під підозрою харків’янин, який поширював матеріали, у яких містилося виправдовування дій РФ.

Чоловік, знаходячись у Харкові, у місті, яке ледве не щодня потерпало від обстрілів окупантів схвалював дії ворога:

протягом вересня-жовтня 2022 року підозрюваний поширював у соціальній мережі "Фейсбук" дописи, в яких заперечувалась збройна агресія рф і прославлялись загарбники;

поширював різного роду публікації, у яких він активно демонстрував публічне виправдування та визнання правомірною тимчасову окупацію територій України збройними силами країни- агресора;

в опублікованих матеріалах транслювались твердження російської пропаганди на кшталт того, що «РФ повертає свої території та рятує Україну від фашистів».

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.





Источник: Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції

зрада, харків Тэги: колаборант