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30.03.2023  15:02   Віталій Хінєвіч

Жінка в Харківській області впроваджувала російські «стандарти освіти»

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу. 
 
За його словами, співробітники СБУ повідомили про підозру 52-річній мешканці міста Вовчанськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.
 
За даними слідства, зловмисниця погодилась на пропозицію окупаційної адміністрації та обійняла посаду директора «Волчанской общеобразовательной школы І-ІІІ степеней №2». Цей, так би мовити, «новий» освітній заклад окупанти створили на базі приміщень та матеріальних цінностей «Вовчанського ліцею №2 Вовчанської міської ради».
 
«Під час зібрання з персоналом жінка повідомила, що впроваджуватиме стандарти освіти рф та проводитиме освітній процес на російській мові. Вона зібрала списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади держави-агресора та поїхати на курси підвищення кваліфікації до рф. 
 
Встановлено, що зловмисниця навіть отримала від окупантів методичні рекомендації у електронному вигляді щодо організації навчального процесу початкової та середньої освіти відповідно до освітніх стандартів рф»,- повідомив Владислав Абдула.
 
Наразі їй заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.
 
Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці викрили у Харківській області злочинну групу.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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