30.03.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці викрили у Харківській області злочинну групу

Зловмисники телефонували громадянам від імені працівників банків, вимагаючи виконати певні дії для розблокування рахунку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під приводом «захисту рахунку» вони виманювали конфіденційну інформацію щодо банківських карток, після чого привласнювали гроші потерпілих. Загальна сума збитків становить понад мільйон гривень.

Шахрайську схему викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам у Харківській області ДКП НПУ спільно зі слідчими ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП області.

Один із членів шахрайської групи здійснював розсилку смс-повідомлень на телефонні номери громадян України з інформацією про блокування банківського рахунку та контактні телефони банку.

Інший учасник групи від імені представника банку переконував потерпілих, що доступ до їх рахунків буде відновлено після повідомлення йому номеру картки, CVV-коду, PIN-коду картки та терміну дії.

Ці відомості використовували для пересилання коштів з рахунків потерпілих на підконтрольні їм рахунки.

Для обготівковування коштів фігуранти залучили декількох своїх знайомих, які відкривали рахунки на своє ім’я та отримували за послуги від 10 до 20 % від знятої з картки суми. За попередніми підрахунками загальна сума збитків сягає мільйон гривень.

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, 25 банківських карток, понад 100 сім-карт та грошові кошти. До проведення слідчих дій також залучили співробітників батальйону поліції особливого призначення.

Трьом зловмисникам оголосили підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. До суду направлене клопотання про обрання запобіжного заходу фігурантам у вигляді тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова.

Кіберполіція нагадує: не повідомляйте нікому дані банківської картки, особливо CVV та PIN-код, адже справжні працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік виплатив понад 270 тисяч гривень аліментів.



