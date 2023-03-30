Більш ніж на одній тисячі вулиць Харкова увімкнені вечірні ліхтарі

Вуличне освітлення вже увімкнене більш ніж на одній тисячі вулиць міста Харкова
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, упродовж тижня ворог не обстрілював Харків. Зараз у місті працює весь електротранспорт та продовжуються роботи з освітлення вулиць.
Крім того, всі комунальні служби займаються весняним благоустроєм, у тому числі висаджують дерева.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті продовжується розмінування цвинтарів. При цьому мер закликав харків'ян утриматися від традиційного відвідування кладовищ, адже небезпека ворожих обстрілів зберігається.
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