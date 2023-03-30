30.03.2023 13:00 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії у Харківській області представили служба зайнятості
Станом на 30 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості на Харківщині актуальні 1199 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Серед інших вакансій є наступні:
-
1. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн
-
2. Головний бухгалтер – 20 530 грн
-
3. Бухгалтер – 20 400 грн
-
4. Майстер – 20 000 грн
-
5. Механік – 17 500 грн
-
6. Начальник уповноваженого органу з питань пробації – 17 000 грн
-
7. Агроном – 15 000 грн
-
8. Економіст – 11 000 грн
-
9. Секретар – 10 000 грн
-
10. Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можливо звернутися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти за посиланням.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0