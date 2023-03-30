30.03.2023 10:19 Рита Парфенова

Життя – це саме головне: Ігор Терехов закликає харків'ян утриматися від відвідування кладовищ

Харківській міський голова Ігор Терехов розповів про мінну небезпеку на кладовищах та закликав містян утриматися від їх відвідування на Великодні свята.



РЕДПОСТ

Про це в етері національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Зараз триває робота по розміновуванню кладовищ. Але кладовище №17 Харкова знаходиться по Кільцевій дорозі, де були активні бойові дії. І ми заборонили відвідування цього кладовища, бо там дуже небезпечно, є загроза того, що люди можуть підірватися на мінах, які ще там знаходяться», – повідомив він.



Міський голова наголосив про те, що незважаючи на те, що робота по розмінування кладовищ триває, є певна небезпека іх відвідин.



«У нас є інформаційні банери для містян, де ми кажем людям, які кладовища небезпечні і їх не можна відвідувати», – зазначив мер.



Ігор Терехов звернувся до містян з проханням утриматися від відвідування кладовищ на Пасхальні свята.



«Розумію, що це така добра традиція у мешканців міста, але дуже прошу зробити це, щоб не було жодного випадку, щоб люди постраждалим, бо життя - це саме головне», - наголосив він.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за час повномасштабного вторгнення росії прильоти були зафіксовані на цвинтарях №2, 4, 8, 10, 13, 17, 18. Там тривають роботи з виявлення та знешкодження мін, але, крім цього, залишається небезпека ракетних ударів, тому важливо запобігти масовим скупченням людей.



