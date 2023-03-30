Харківобленерго звернулося до харків'ян

Обленерго наполегливо просить споживачів передати актуальні показання лічильників.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго», показання лічильників треба передавати щомісяця, протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду. Так, показання за березень необхідно передати у період з 30 березня до 3 квітня включно.
Обленерго нагадує: якщо цього не зробити, платіжки будуть розраховані на основі середньодобового, а не фактичного споживання.
Раніше РЕДПОСТ писав, що працює чат-бот у мобільному додатку «Telegram», який дозволяє отримати інформацію про стан особового рахунку та передати показання приладів обліку холодної та гарячої води.
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