24.03.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Комунальники нагадали харків'янам як у зручний спосіб передати показання приладів обліку

На КП «Харківводоканал» нагадують, що працює чат-бот у мобільному додатку «Telegram», який дозволяє отримати інформацію про стан особового рахунку та передати показання приладів обліку холодної та гарячої води, передає РЕДПОСТ .

Для початку роботи в пошуковому рядку «Telegram» необхідно ввести назву підприємства, клікнувши на нього, абонент потрапляє безпосередньо в месенджер.

Детальна інструкція по роботі в мобільному додатку «Telegram» розміщена на офіційному сайті підприємства в розділі «лічильники»

Також передати показання приладів обліку холодної води можна скориставшись особистим кабінетом абонента на офіційному сайті підприємства, за допомогою спеціального номера «Viber» (050) 355-12-12 (в даний час даний номер призначений тільки для прийому показань в форматі повідомлень), за допомогою цілодобового телефону для прийому показань водомірів: (057) 707-58-51 або через сall-центр підприємства.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів.



