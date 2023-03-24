24.03.2023 14:18 Дмитро Колонєй
Харківські комунальники виконали більше півтисячі заяв містян
Про хід підготовки до закінчення опалювального сезону розповіли у КП «Харківські теплові мережі».
Харківські комунальники виконали більше півтисячі заяв містян
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», бригади підприємства готуються до закінчення опалювального сезону та в пришвидшеному темпі відпрацьовують звернення громадян. Так, за минулі дві доби фахівці ХТМ:
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виконали понад 600 заявок та
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локалізували та усунули 43 дефекти на внутрішньоквартальних мережах.
Також на підприємстві розповіли, що введення в дію з понеділка графіків дискретного регулювання теплопостачання дозволяє уникати як перегрівів в оселях харків'ян та надмірного споживання газу джерелами теплопостачання. І, як наслідок, така економія зменшує суми в платіжках абонентів.
Також на підприємстві триває місячник «Зелена весна». Зараз з усіх філій ХТМ вивозиться сміття, а на 25 березня 2023 року заплановано перший колективний суботник.
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