24.03.2023 12:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварійні ситуації на ділянках трубопроводів

Фахівці оперативно виявивши характери ушкоджень негайно розпочали їх усунення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

23 березня бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували одинадцять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували дев'ять оглядових колодязів.

Зокрема, в Салтівському районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на трубопроводах холодного водопостачання діаметром 400 та 200 мм на проспекті Ювілейному.

«З урахуванням безперервної ворожої агресії, ремонтні заходи провели за заздалегідь підготовленим планом, а також запаслися необхідною технікою та матеріалами. Оперативно виявивши характер ушкоджень, негайно розпочали усунення аварійних ситуацій. Досвідчені бригади впоралися із завданням у встановлені терміни, після чого привели території до ладу», - поінформував начальник районної служби В'ячеслав Глущенко.

Сьогодні, 24 березня, 21 бригада АВР Комплексу «Харківводопостачання» розпочала ліквідацію семи пошкоджень на водопровідних мережах.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



