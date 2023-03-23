23.03.2023 14:02 Рита Парфенова

На випадок блекауту у Харкові перевірили якість джерельної води

Населення Харкова закликають звертати увагу на інформаційні оголошення про якість воді у джерелах.



labcenter.kh.ua

Як повідомили РЕДПОСТ у областному лабцентрі, у місті Харкові визначені найбільш популярні у населення резервні джерела нецентралізованого водопостачання.

У Харкові таких місць 12:

Саржин яр (вул. Отакара Яроша);

Харківське-2 (вул. Мінераловодська,1);

«Петренки–1», «Петренки–2», «Петренки–3» (поблизу Петренківського водосховища);

парк «Юність» (вул. Полтавський шлях, 198);

Олексіївська балка (вул. Клочківська);

Олешківський яр (селище Олешки);

Глибокий яр (вул. Владислава Зубенка, 25);

Китлярчин яр (вул. Бучми);

Манжосів яр (вул. Метробудівників);

джерело за житловим будинком №64 по вул. Семена Кузнеця.

Фахівці лабцентру організовали щомісячний контроль води з цих джерел на мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні показники. У першому кварталі 2023 року відібрано та досліджено 36 проб питної води.



Результати досліджень виявили невідповіднсть нормативним вимогам.

Перевищення за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки знайшли у воді джерел:

Манжосова яра;

Китлярчина яра;

парку «Юність»;

«Петренки-1»;

«Петренки-3».

Нормативам на вміст нітратів не вдповідала вода у джерелах:

Олешківській яр

парку «Юність».

Незадовільні результати мікробіологічних досліджень свідчать про потенційну небезпеку наявності у воді збудників інфекційних захворювань. А воду з підвищеною концентрацією нітратів в жодному разі не можна використовувати для питних потреб і приготування їжі немовлятам та малолітнім дітям, вагітним жінкам чи хворим людям, оскільки це може призвести до гострого отруєння дітей нітратами чи малопомітних (але зовсім небажаних!) симптомів кисневої недостатності організму.



Медики вкотре нагадують, що природні джерела не можуть розглядатись як більш якісна альтернатива водопровідній воді. Підземні водоносні горизонти, які живлять джерела нецентралізованого водопостачання, не захищені від постійних поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження. Задовільні результати досліджених проб не є гарантією того, що і назавтра вода буде якісною та безпечною.



За ініціативою фахівців Філії та завдяки зусиллям адміністрацій районів м. Харкова біля каптажів джерел розміщуються інформаційні оголошення для населення про можливі ризики для здоров’я внаслідок вживання джерельної води, необхідність її кип’ятіння для запобігання виникненню кишкових інфекційних захворювань.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулицях Харкова триває перевірка та відновлення зливів.



