На випадок блекауту у Харкові перевірили якість джерельної води

Населення Харкова закликають звертати увагу на інформаційні оголошення про якість воді у джерелах.
Як повідомили РЕДПОСТ у областному лабцентрі, у місті Харкові визначені найбільш популярні у населення резервні джерела нецентралізованого водопостачання.
У Харкові таких місць 12:
Фахівці лабцентру організовали щомісячний контроль води з цих джерел на мікробіологічні, органолептичні та фізико-хімічні показники. У першому кварталі 2023 року відібрано та досліджено 36 проб питної води.
Результати досліджень виявили невідповіднсть нормативним вимогам.
Перевищення за мікробіологічними показниками епідемічної безпеки знайшли у воді джерел:
Нормативам на вміст нітратів не вдповідала вода у джерелах:
Незадовільні результати мікробіологічних досліджень свідчать про потенційну небезпеку наявності у воді збудників інфекційних захворювань. А воду з підвищеною концентрацією нітратів в жодному разі не можна використовувати для питних потреб і приготування їжі немовлятам та малолітнім дітям, вагітним жінкам чи хворим людям, оскільки це може призвести до гострого отруєння дітей нітратами чи малопомітних (але зовсім небажаних!) симптомів кисневої недостатності організму.
Медики вкотре нагадують, що природні джерела не можуть розглядатись як більш якісна альтернатива водопровідній воді. Підземні водоносні горизонти, які живлять джерела нецентралізованого водопостачання, не захищені від постійних поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження. Задовільні результати досліджених проб не є гарантією того, що і назавтра вода буде якісною та безпечною.
За ініціативою фахівців Філії та завдяки зусиллям адміністрацій районів м. Харкова біля каптажів джерел розміщуються інформаційні оголошення для населення про можливі ризики для здоров’я внаслідок вживання джерельної води, необхідність її кип’ятіння для запобігання виникненню кишкових інфекційних захворювань.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на вулицях Харкова триває перевірка та відновлення зливів.
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Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.
Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 23 березня проводиться Всесвітній день метеорології або Всесвітній метеорологічний день.
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