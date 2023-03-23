23.03.2023 13:32 Віталій Хінєвіч

Харків'янин під час окупації Козачої Лопані добровільно співпрацював із ворогом

57-річний чоловік двічі обирався депутатом від забороненої нині політичної партії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, у минулому колаборант двічі був депутатом від забороненої нині "Партії регіонів". До того ж, вже після початку російської агресії проти України, він заснував бізнес на території держави-агресора у російському Бєлгороді, займаючись там виробничою діяльністю та сплачуючи податки до бюджету рф.

За даними слідства, у липні 2022 року зловмисник з власної згоди був призначений росіянами на посаду в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району, яка розміщувалася в смт Козача Лопань.

З липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ.

Крім цього, гауляйтер виступав перед камерами російських пропагандистів, розповсюджуючи кремлівські наративи, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил України.

Напередодні деокупації колаборант втік з Козачої Лопані разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях.

За матеріалами СБУ зловмиснику оголошено заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.



