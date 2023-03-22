22.03.2023 15:32 Віталій Хінєвіч

Мешканка Куп'янська допомагала окупантам "керувати фінансами"

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисницею виявились 53-річна мешканка Куп'янська, яка на початку повномасштабного вторгнення підтримала російських загарбників.

Під час захоплення частини регіону вона приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Жінка добровільно погодилась на фейкову посаду заступника начальника відділу фінансового забезпечення і виконання бюджету в управлінні фінансів ВЦА Куп'янського району Харківської області.

На цій «посаді» колаборантка брала участь у складанні та виконанні грабіжницького бюджету рашистів, планувала їхні витрати та надходження, організовувала нарахування заробітної плати представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Після деокупації району колаборантка залишилася у місті і намагалася уникнути передбаченої законом відповідальності. Втім, оперативники спецслужби викрили її злочинну діяльність.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Викриття і документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



