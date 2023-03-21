21.03.2023 09:17 Рита Парфенова

На Харківщині колаборант показав ворогам, звідки краще обстрілювати Чугуїв

У Чугуївському районі контррозвідка СБУ затримала чергового колаборанта, який надав окупантам житло та годував російських загарбників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, 60-річний мешканець с. Волохів Яр Чугуївського району, який негативно ставився до представників українських органів влади, правоохоронних структур та військовослужбовців Збройних Сил України, добровільно почав допомагати представникам російсько-окупаційних військ з першого дня окупації його села.

Зловмисник надав загарбникам свій маєток для проживання, зберігання зброї та розміщення військової техніки.



До того ж, на території свого приватного домоволодіння ворожий поплічник організував пункт харчування для російських військовослужбовців. Готову їжу він особисто розвозив власною автівкою на блокпости рашистів.



Крім цього, зловмисник ініціативно вказав російським військовослужбовцям вигідну для них вогневу позицію, звідки окупанти могли обстрілювати місто Чугуїв та прилеглі до нього села Андріївка, Чкаловське та інші.



За свою відданість рашистам вони "подарували" чоловіку трактор "Білорус", який попередньо загарбали з української агрофірми у сусідньому селі.



Після деокупації району колаборант залишився у селі і сподівався уникнути покарання. Втім, оперативники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.



Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Викрадену рашистами сільськогосподарську техніку - трактор "Білорус" - наразі повернуто законному власнику.



Документування протиправної діяльності та затримання колаборанта здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



