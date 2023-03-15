15.03.2023 16:10 Дмитро Колонєй
У Харкові судитимуть депутатку та бізнесвумен, яка співпрацювала з окупантами
Чекає на суд народна обраниця, яка перейшла на бік ворога під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутатка Шевченківської селищної ради Куп‘янського району та власниця сільськогосподарських підприємств під час окупації смт Шевченкове активно допомагала російським військовим:
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передала окупантам складські приміщення, які належать її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки.
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переєструвала сільгосппідприємства у так званій «Налоговой службе Харьковской области», аби сплачувати податки до російської казни.
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надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ.
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у серпні 2022 року депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.
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зайняла посаду керівника т. зв. «союза фермеров Шевченковского района Харьковской области», проводила переговори з керівниками місцевих сільськогосподарських підприємств, під час яких схиляла їх входити до складу окупантського «союзу фермеров».
Обвинувачена перебуває під вартою.
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