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15.03.2023  16:10   Дмитро Колонєй

У Харкові судитимуть депутатку та бізнесвумен, яка співпрацювала з окупантами

Чекає на суд народна обраниця, яка перейшла на бік ворога під Харковом.

Судитимуть депутатку, яка підтримувала окупантів та співпрацювала з ними у бізнесі під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, депутатка Шевченківської селищної ради Куп‘янського району та власниця сільськогосподарських підприємств  під час окупації смт Шевченкове  активно допомагала російським військовим:
  • передала окупантам складські приміщення, які належать її фермерським господарствам, для розміщення там представників збройних формувань держави-агресорки. 
  • переєструвала сільгосппідприємства у так званій «Налоговой службе Харьковской области», аби сплачувати податки до російської казни.
  • надала вказівку своїм працівникам зібрати пшеницю, горох, ячмінь та гірчицю задля їх передачі представникам РФ.
  • у серпні 2022 року депутатка-фермерка віддала окупантам 250 тонн насіння соняшника врожаю 2021 року, який було вивезено до Бєлгородської області РФ.
  • зайняла посаду керівника т. зв. «союза фермеров Шевченковского района Харьковской области», проводила переговори з керівниками місцевих сільськогосподарських підприємств, під час яких схиляла їх входити до складу окупантського «союзу фермеров».
 
Обвинувачена перебуває під вартою.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про іншу бізнесвумен, яка під Харковом заробила мільони на співпраці з окупантами.
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків, шевченкове
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