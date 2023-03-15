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15.03.2023  16:32   Віталій Хінєвіч

Колаборантка в Харківській області впроваджувала стандарти освіти рф

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.
 
За даними слідства, з початку червня зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому ліцеї. Вказівку про це вона отримала від окупаційної адміністрації рф.
 
Наприкінці червня колаборантка зайняла посаду «виконуючої обов’язки директора Куп’янського ліцею №1 Куп’янської міської ради Харківської області». Одразу після цього, вона повідомила викладачам та батькам учнів, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.
 
Встановлено, що зловмисниця зайняла посаду замість діючого директора, який виїхав до Курська на підвищення кваліфікації, щоб в майбутньому впроваджувати стандарти освіти рф на території Куп’янського району Харківської області.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.
 
Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка "наводила" ракети ворога на пункти видачі гуманітарної допомоги.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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