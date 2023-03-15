15.03.2023 16:32 Віталій Хінєвіч

Колаборантка в Харківській області впроваджувала стандарти освіти рф

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Співробітники СБУ повідомили про підозру мешканці міста Куп’янськ, яка під час тимчасової окупації російськими військовими Харківської області, добровільно співпрацювала з представниками окупаційної влади.

За даними слідства, з початку червня зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора у місцевому ліцеї. Вказівку про це вона отримала від окупаційної адміністрації рф.

Наприкінці червня колаборантка зайняла посаду «виконуючої обов’язки директора Куп’янського ліцею №1 Куп’янської міської ради Харківської області». Одразу після цього, вона повідомила викладачам та батькам учнів, що у новому навчальному році освітній процес у ліцеї буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва рф.

Встановлено, що зловмисниця зайняла посаду замість діючого директора, який виїхав до Курська на підвищення кваліфікації, щоб в майбутньому впроваджувати стандарти освіти рф на території Куп’янського району Харківської області.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти) Кримінального кодексу України.

Викриття колаборантки проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП Харківської області за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.



