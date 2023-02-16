16.02.2023 16:34 Дмитро Колонєй
Під Харковом жінка заробила мільони на співпраці з окупантами
На Харківщині під підозрою у держзраді заступниця директора агрофірми.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиоанням на ГУ Нацполіції, 56-річна заступниця директора агрофіпми у селі Кіндрашівка на Куп’янщині, після окупації населеного пункту підозрювана добровільно погодилась на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
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з власної ініціативи підтримувала постійний зв’язок з представниками країни-агресора,
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перебувала у тісних зв’язках із керівною ланкою військовослужбовців рф.
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користувалася привілейованим ставлення та отримала від представників окупаційних сил «Патент на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения», який був виданий незаконно створеною на території м. Куп’янська так званою «Временной гражданской администрацией Харьковской области».
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реалізувала врожай насіння соняшника 2021 року на загальну суму пʼять мільйонів рублів РФ на умовах подальшої сплати 5% від отриманого прибутку відповідно до патенту.
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добровільно розміщувала техніку військовослужбовців рф та представників незаконних збройних формувань на території своїх складів, розташованих у с. Тищенківка Куп’янського району.
Зловмисниця затримана у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під Харковом жінка перейшла на бік окупантів та оформлювала громадянство РФ.
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