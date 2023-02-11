11.02.2023 17:38 Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено жінку, яка забезпечувала кадрами окупантів

Винесено тюремний вирок жінці за держзраду на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річна мешканка Балаклії під час окупації погодилась працювати на «нову владу»:

у червні 2022 року жінка добровільно зайняла керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області».

керувала діяльністю відділу,

брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади,

забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо.

У суді жінка щиро розкаялась.

8 лютого 2023 року суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс вирок. Жінку визнано винною та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.



