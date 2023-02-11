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11.02.2023  17:38   Дмитро Колонєй

На Харківщині засуджено жінку, яка забезпечувала кадрами окупантів

Винесено тюремний вирок жінці за держзраду на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річна мешканка Балаклії під час окупації погодилась працювати на «нову владу»:
  • у червні 2022 року жінка добровільно зайняла керівну посаду «начальника відділу кадрового забезпечення тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області». 
  • керувала діяльністю відділу,
  • брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади,
  • забезпечувала оформлення документації стосовно прийому працівників до тимчасової цивільної адміністрації при окупаційній владі тощо. 
У суді жінка щиро розкаялась.
 
8 лютого 2023 року суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області виніс вирок. Жінку визнано винною та призначено покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в органах державного управління та органах місцевого самоврядування строком на десять років з конфіскацією всього належного їй майна.
 
Наразі триває строк на апеляційне оскарження рішення.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині непрацюючий чоловік пішов служити окупантам, а потім втік.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, балаклія, харьков, харків
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