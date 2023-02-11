11.02.2023 18:31 Дмитро Колонєй

В Україні зміниться система передачі показань газових лічильників та сума в платіжках

В Україні триває реформа газового господарства.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Тoday, новий механізм передачі показань лічильників – це наслідок чергової реформи, що відбувається в газовому господарстві. Справа в тому, що прийнято рішення забрати розподільчі мережі в облгазів і передати їх у підпорядкування ТОВ "Газорозподільні мережі України", яке входить до групи Нафтогаз. Таким чином, усе газове господарство України знову матиме єдиного розпорядника.

Вже з 1 лютого 2023 року клієнти Харківгазу передають показання лічильників не своїм облгазам, а новій компанії.

При цьому з 1 січня для українців помітно змінилися суми в платіжках за розподіл газу, оскільки тепер вартість розподілу рахується не за газовим роком як раніше (з 1 жовтня попереднього року по 30 вересня наступного), а з вересня позаминулого року до квітня минулого року, тобто з вересня 2021 року по квітень 2022.

Таким чином, вже з 1 лютого клієнти Харківгазу і Дніпрогазу (тепер уже колишні) передаватимуть показання лічильників Нафтогазу. А за ними підтягнуться й інші, адже Нафтогаз поступово забере "під себе" і решту облгазів.

Протягом двох останніх років ринок газу лихоманить від перманентних переходів клієнтів від однієї компанії, що обслуговує їх, до іншої. Не встигли українці прийти до тями після масової зміни постачальника газу (коли всіх поступово перевели від облгаззбутів до Нафтогазу), як тепер і систему розподілу газу Нафтогаз забирає до себе.

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" обіцяють усю переплату, яка може виникнути при переході споживачів від однієї компанії до іншої, врахувати у майбутніх платежах. При цьому заборгованість перед колишніми компаніями також буде враховано.

Така масова зміна власника газорозподільної системи пов'язана з тим, що сама ця система перебуває у жалюгідному стані, стверджує керівник ТОВ "Газорозподільні мережі України" Денис Миргородський. За весь час, який облгази перебували у приватних руках, ніхто там нічого не модернізував і навіть не ремонтував.



