11.02.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Вся критична інфраструктура Харкова працює в повному обсязі - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поніформував у ефірі телемарафону



Вся критична інфраструктура Харкова працює в повному обсязі - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов поінформува в ефір теоемарафону, що енергетики та комунальні служби налагодили роботу об'єктів критичної інфраструктури міста Харкова.

За його словами, в результаті вчорашніх обстрілів значні пошкодження отримала енергетична система, зокрема, ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Попри це, харків’яни забезпечені теплом, світлом, водою та газом.

«Завдяки нашим енергетикам та комунальникам зараз все стабільно. Є планові відключення, але вся критична інфраструктура міста працює в повному обсязі», - зазначив міський голова.

Також мер повідомив, що, попри певну нестачу електроенергії, громадський електротранспорт курсує згідно з розкладом. Зараз фахівці продовжують працювати, щоб відновити енергетичну систему у повному обсязі.



