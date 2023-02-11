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11.02.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Вся критична інфраструктура Харкова працює в повному обсязі - Ігор Терехов

Про це мер Харкова Ігор Терехов поніформував у ефірі телемарафону


Вся критична інфраструктура Харкова працює в повному обсязі - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поінформува в ефір теоемарафону, що енергетики та комунальні служби налагодили роботу об'єктів критичної інфраструктури міста Харкова. 
 
За його словами, в результаті вчорашніх обстрілів значні пошкодження отримала енергетична система, зокрема, ТЕЦ і трансформаторні підстанції. Попри це, харків’яни забезпечені теплом, світлом, водою та газом.  
 
«Завдяки нашим енергетикам та комунальникам зараз все стабільно. Є планові відключення, але вся критична інфраструктура міста працює в повному обсязі», - зазначив міський голова.  
 
Також мер повідомив, що, попри певну нестачу електроенергії, громадський електротранспорт курсує згідно з розкладом. Зараз фахівці продовжують працювати, щоб відновити енергетичну систему у повному обсязі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновили опалення харківських будинків після обстрілу.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, обстріл, харьков, харків, агрессия россии
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