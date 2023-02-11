11.02.2023 19:34 Дмитро Колонєй

Смертельно небезпечні продукти потрапили в Україну

В Україну завезли китайську продукцію з канцерогеном.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Тoday, за даними Держпродспоживслужби, в Україну потрапила партія заморожених морепродуктів, що містять у собі смертельну небезпеку для організму людини. Продукти мають китайське походження, а потрапили вони до нас транзитом через Литву.

Зокрема, як стало відомо, партію заморожених морепродуктів вагою 7900 кілограмів, завезли з Китаю до Литви. Про це сповістила державна продовольчо-ветеринарна служба Литовської Республіки. Ввезений товар дослідили в тамтешній лабораторії і виявили в ньому небезпечну концентрацію кадмію, що згубно впливає на людський організм.

"Вантаж за результатами лабораторних досліджень, проведених при його ввезенні на територію Литовської Республіки, не відповідає законодавству Європейського Союзу щодо перевищення допустимого рівня кадмію (Cd) 2,65 ± 0,40 мг/кг", - йдеться у повідомленні української Держпродспоживслужби.

"Державна продовольчо-ветеринарна служба Литовської Республіки повідомила, що в Україну відправлено партію заморожених сумішей морепродуктів вагою 7 900 кілограмів, у яких виявлено перевищення кадмію. Країною походження цих сумішей є Китай – фірма Zejiang Zhoufu food Co., LTD. (Xufu Road, Gaoting, Daishan, Zhoushan, Чжецзян, Китай). Експортувала морепродукти литовська фірма UAB VPA Logistics (Stariskes g. 29, Laistq k., 95366 Klaipedos r., Lithuania). Отримала вантаж українська фірма – VICIUNAIUKRAINA LTD, яка зареєстрована у Києві", - повідомляє знову ж таки наша Держпродспоживслужба.

У повідомленні також йдеться, що продавати цю заморожену суміш категорично не можна. Отже громадян, які виявили партії такої суміші у продажі, застерігають від покупки, а також просять повідомляти про це до територіальних управлінь Держпродспоживслужби. Слід також вказати точну адресу закладу, який торгує цим товаром, і надати чеки про купівлю цього продукту (хоча, які чеки, якщо радять його не купувати, - авт.) За продаж цієї суміші реалізатори муситимуть заплатити штраф.

В якій мірі небехпечний кадмій для людського організму?

Кадмій - важких метал, який має властивість накопичуватись у тканинах живих організмів. До людського організму кадмій може потрапити з їжею, водою і тютюновим димом. Цей важкий метал має канцерогенні властивості. При надмірній його концентрації в організмі вражаються нирки людини, а також кісткова і дихальна системи.



