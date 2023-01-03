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03.01.2023  16:02   Дмитро Колонєй

Ділок привласнив понад півмільйона під час ремонту учбового закладу Харкова (фото)

У Харкові судитимуть директора підприємства за аферу під час ремонту даху.

Привласнив понад півмільйона гривень під час ремонту учбового закладу ділок у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, у квітні 2020 року між ТОВ та одним з харківських вишів укладено договір підряду щодо проведення ремонту даху університету. 
 
Директор підприємства під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об'єкту будівництва, будучи достовірно обізнаним про вартість фактично використаних матеріалів, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи. 
 
Внаслідок незаконних дій службової особи на рахунок ТОВ було перераховано зайві бюджетні кошти у сумі майже 650 тис. гривень. 
 
Вказані злочинні дії обвинуваченого також підтверджено проведеними судовою будівельно-технічною та судово-товарознавчою експертизами. 
 
Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  афера, мошенничество, харьков
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