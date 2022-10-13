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13.10.2022  15:00   Дмитро Колонєй

Афера на 4 мільйони: рецидивіст у Харкові нажився, ошукавші людей

У Харкові організатору шахрайської схеим повідомлено про підозру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харкоівську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році 41-річний чоловік нібито отримав довіреність від жінки, яка є власницею земельної ділянки у Шевченківському районі м. Харкова. Відповідно до документа, жінка уповноважила чоловіка продати або обміняти за ціну та на умовах за його розсудом без будь-яких обмежень належну їй землю. Проте власниця жодних документів не підписувала та не передавала 41-річному чоловіку.
 
Згодом підозрюваний уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки з третьою особою. Як наслідок, земля вибула з приватної власності жінки. 
 
Своїми шахрайськими діями чоловік спричинив потерпілій матеріальну шкоду на суму майже 4 млн гривень.
 
Крім того, встановлено, що підозрюваний є директором підприємства та раніше вже був судимий за вчинення злочину проти власності.
 
У зв’язку з можливими подальшими шахрайськими діями, прокурор окружної прокуратури звернувся з клопотанням про арешт вказаної земельної ділянки, яке повністю задоволено суддею Дзержинського районного суду м. Харкова.
 
Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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