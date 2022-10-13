13.10.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Фахівці «Укренерго» стабілізували електропостачання по всій країні

Ремонтники стабілізували електромережі після атак окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що «Укренерго» стабілізувало електропостачання по всій країні після наймасштабнішої в історії атаки росіян на енергетичну інфраструктуру 10-12 жовтня. Водночас громадян просять допомогти енергетикам: розсудливо споживати електроенергію, щоб полегшити балансування енергосистеми та дати час для її відновлення.

«Ми впоралися з наслідками цієї великої атаки доволі швидко. Я вдячний всім своїм колегам, ремонтникам, колегам з обленерго, які в останні дні буквально без сну та їжі працювали, намагаючись відновити електропостачання по всій країні. Це був справді подвиг з їхнього боку. Але, на жаль, ми очікуємо, що ворог на цьому не зупиниться.

Тому цей опалювальний сезон буде дуже важким. Споживачам треба бути готовими до того, що «Укренерго» може за необхідності застосовувати графіки обмеження енергопостачання, щоб зберегти баланс в енергосистемі. Тому рекомендація зменшувати споживання в пікові години (вранці з 8-ї до 11-ї та ввечері з 17-ї до 23-ї) залишається актуальною», - сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.