13.10.2022 15:42 Дмитро Колонєй

Стало відомо, чи зебезпечений Харків вакциною від коронавірусу

Про це інформує Департамент охорони здоров’я Харкова.



Стало відомо, чи зебезпечений Харків вакциною від коронавірусу



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Департамент охорони здоров’я, зараз медзаклади отримали 3 тис. доз вакцини «Pfizer», яка призначена для введення перших, других та бустерних доз, а також понад 8,5 тис. - для проведення щеплень бустерною дозою (вакцина розроблена спеціально для штаму «Омікрон»).

У департаменті нагадали, що у воєнний час ризик розвитку та розповсюдження інфекційних захворювань зростає. Люди з неінфекційними хворобами мають більший ризик тяжкого перебігу хвороби. Тому харків’ян закликають не забувати про вакцинацію від коронавірусу.

Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки. З переліком медзакладів, де працюють пункти вакцинації, можна ознайомитися за посиланням