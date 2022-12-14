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14.12.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

У населених пунктах Харківської області відновили вакцинацію проти інфекційних захворювань

У звільнених громадах Харківської області відновлюють вакцинацію.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що жителі звільнених громад Харківщини — Балаклійської, Ізюмської, Шевченківської, Великобурлуцької, Малинівської та Вовчанської — вже можуть отримати щеплення проти кору, дифтерії, правця та поліомієліту.
 
«Через воєнну агресію російської федерації в Україні знизились охоплення щепленнями. Діти й дорослі ризикують заразитися небезпечними інфекційними хворобами, зокрема такими, як кір, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та COVID-19 — що є особливо небезпечними. Тому обов'язково захистіть себе та своїх близьких», — зазначив головний державний санітарний лікар — заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін. 
 
Нагадуємо, що щеплення дітям проти кору, паротиту та краснухи потрібно робити в 12 місяців та 6 років. Щеплення проти дифтерії та правцю — в 2, 4, 6, 18 місяців, 16 років, ревакцинацію потрібно робити кожних 10 років. Якщо діти або дорослі пропустили планову вакцинацію або ревакцинацію, щеплення потрібно зробити якнайшвидше. 
 
Щоб зробити щеплення, необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчого центру первинної медичної допомоги. 
 
Нагадаємо, жителі Харківської області отримують безкоштовну деревину.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  харьков, вакцинация
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