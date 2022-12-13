13.12.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області отримують безкоштовну деревину

Наразі триває реалізація першої субвенції в більш ніж 66 мільйонів гривень, яку область отримала з державного бюджету на закупівлю деревини для населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що за даними заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова, половину із цих коштів уже вдалося реалізувати.

«Завдяки Мінреінтеграції, Харківщина отримала додаткові 20 мільйонів гривень. Ці кошти вже перераховані на потреби громад у цьому питанні», - додав Євген Іванов.

Першочергово дровами забезпечують соціально незахищені верстви населення у постраждалих від бойових дій та деокупованих населених пунктах Харківської області. Найбільший запит на деревину - у Золочівській, Вовчанській, Ізюмській та Куп’янській громадах.

«Відповідно до розрахунків, кожне домогосподарство отримує в середньому 3 кубічні метри деревини. Впродовж поточного тижня перша субвенція та додаткова будуть реалізовані», - зазначив Євген Іванов.

Крім того, Кабінет Міністрів України постановив передати 480 кубічних метрів деревини від АТ «Укрзалізниця». Дрова вже заготовлені та готові до доставки у громади Харківщини.

«Завдяки своїм логістичним маршрутам, «Укрзалізниця» зможе найближчими днями доставити деревину, де це дозволяє стан шляхопроводів», - розповів Євген Іванов.

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