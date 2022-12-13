13.12.2022 14:43 Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють ракетами, які раніше передала Україна

Про використання росіянами ракет, які були передані в рамках Будапештського меморандуму, інформує воєнна розвідка України.



Фотографія з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, за словами представника воєнної розвідки України Вадима Скібіцького РФ використовує при масованому обстрілі українські крилаті ракети Х-55, передані в рамках Будапештського меморандуму.

За меморандумом були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз цими бомбардувальниками запускають проти нас ракети Х-55, розроблені в 1970-х роках з ядерною боєголовкою. Бойову частину цих ракет росіяни видаляють і додають баласт, щоб замаскувати той факт, що ракета не несе корисного вантажу.

Під час обстрілів вороги використовують українські ракети як приманку, щоб змусити Україну застосувати проти них ППО. Спочатку запускають ракету Х-55, ми реагуємо на неї. Це як хибна ціль.

За розрахунками розвідників, у окупантів є ракети ще на три-пʼять хвиль ударів, якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет.