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13.12.2022  14:35   Віталій Хінєвіч

Відключення електроенергії. Як подовжити роботу ноутбука від батареї: прості поради

Подовжити роботу ноутбука, під час планових та аварійних відключень електроенергії, допоможуть прості дії.

Ноутбук
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сторінку у Facebook Івана Пономаренка.
 
У зв'язку з обстрілом окупантів енергетичної інфраструктури, в Україні застосовуються віялові або аварійні відключення світла. Це вносить певні корективи в життя українців. Є певні види девайсів без яких можна обійтися певний час. Однак, є такі, без яких у робочий час досить складно обійтися – наприклад, ноутбук, який просить "їсти", а у вас немає можливості "нагодувати" улюбленого помічника. Проте є можливість подовжити роботу ноутбука від батареї.
 
Перше, що потрібно зробити для подовження роботи ноутбука від батареї - потрібно звернути увагу на браузери, якими ви користуєтесь. Саме вони є ключовими провідниками до Всесвітньої мережі “Інтернет».
 
Стандартний браузер EDGE витратить на 20-25% менше заряду батареї, ніж звичні нам браузери Chrome або Firefox. У браузері слід встановити блокувальник реклами, який також дозволить зберегти заряд акумулятора ноутбука.
 
браузер EDGE
Прінтскрін: Іван Пономаренко
 
Варто відзначити, що енергозберігаючий режим роботи з'явився у браузері Chrome.
 
Енергозберігаючий режим роботи браузера можна увімкнути в такий спосіб:
 
  • зайти в "Довідка - Про Google Chrome". Він почне автоматично оновлюватись до версії 108.0.5359.99. А скоріше за все вже оновлено;
  • скопіювати до адресного рядка браузера - chrome://flags/#battery-saver-mode-available та перейти;
  • перемикнути в Enabled це:
  • Enable the battery saver mode feature in the settings;
  • Enable the high efficiency mode feature in the settings;
  • перезавантажити браузер та перейти в Налаштування - Ефективність. У цьому розділі з'явились опції "Заощадження пам’яті" та "Режим енергозбереження". Вмикнути обидві опції, особливо важлива друга опція "Вмикати, лише коли комп’ютер не підключено до мережі живлення".

Прихований режим енергоефективністі в Chrome

Прінтскрін: Іван Пономаренко

Під час перегляду завантажених відеофайлів слід використовувати вбудований у Windows медіаплеєр. Ця рекомендація також дозволить продовжити роботу ноутбука від акумулятора. У свою чергу використання навушників менше витрачає енергії, ніж вбудовані динаміки.

 
Стандартний відеоплеєр Movies and TV збереже вам до 25% батареї при перегляді закачаних фільмів та серіалів
Прінтскрін: Іван Пономаренко
 
Також для збереження заряду ноутбука слід обмежити частоту процесора при автономній роботі, для роботи з вебом чи документами може вистачити 40-50%.
 
Як це зробити:
 
"Налаштування => Система => Живлення та режим сну => Додаткові налаштування живлення => Змінити налаштування плану => Змінити додаткові налаштування живлення => Максимальна швидкодія процесора => від батареї", тут можна ставити 50%.
 
Обмежте частоту процесора при автономній роботі, для роботи з вебом чи документами мені вистачає 40-50%
Прінтскрін: Іван Пономаренко
 
Дисплей ноутбука є другим за величиною енерговитратним елементом ноутбука. Однак і його апетити можна зменшити. Для збереження заряду акумулятора ноутбука яскравість екрана можна встановити на позначці 30%.
 
USB-порти також слід звільнити від додаткових девайсів, підсвічування клавіатури також необхідно вимкнути. Сюди ж можна віднести і використання веб-камери, в період відключення світла, для збереження заряду батареї ноутбука її також краще не використовувати.
 
У якості експерименту для продовження роботи ноутбука від акумулятора можна вибрати режим Battery saver. Однак, даний режим є не у всіх ноутбуків.
Месенджери також є марнотратниками заряду батареї вашого ноутбука.
 
Зберегти заряд батареї ноутбука дозволить режим сну. Його слід активувати відразу після того, як ви на короткий період часу припиняєте використання ноутбуку.
 
І на останок, оновлення операційної системи варто проводити тільки в той момент , коли є електроенергія, бо при цьому ноутбук витрачає певну кількість заряду батареї та інтернет трафіку.
 
Источник:   Іван Пономаренко
 Тэги:  отключение света, ноутбук, советы
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