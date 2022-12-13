13.12.2022 14:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у Холодногірському районі протягом року усунули 245 пошкоджень на водоводах

Комунальники продовжують оперативно відновлювати подачу води харків'янам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал» з початку року усунули 245 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Як повідомив сьогодні, 13 грудня, начальник районної служби Олександр Сірко, також цього року ремонтники упорядкували 460 оглядових колодязів і капітально відремонтували 230 водорозбірних колонок.

«Зокрема, вчора наші досвідчені ремонтники під керівництвом Руслана Старченка провели комплекс відновлювальних заходів на трубопроводі діаметром 300 мм по вул. Полтавський Шлях. Незважаючи на те, що пошкодження виявилося у важкодоступному місці, спрацювали оперативно та якісно. Зазначу й те, що в зв'язку з ворожою агресією, що не припиняється, бригади завжди готові до виконання завдань у можливих екстрених ситуаціях. Також на належному рівні в районі ведеться профілактика об'єктів водопровідного господарства, що дає змогу утримувати ситуацію зі стабільною подачею води харків'янам під повним контролем», - підсумував Олександр Сірко.

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 16 пошкоджень на водоводах та упорядкували 8 оглядових колодязів.

Сьогодні ремонтники розпочали відновлювальні роботи на 20 пошкоджених ділянках водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».