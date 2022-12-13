13.12.2022 13:50 Рита Парфенова

Чоловік з цеглиною грабував магазин у Харкові (фото)

У ніч на 13 грудня патрульні затримали чоловіка, який проник до магазину з метою крадіжки.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію, під час нічного патрулювання Салтівського району, патрульні почули звук розбиття скла. Поліцейські негайно почали обстежувати прилеглу територію.



Неподалік, на вулиці Тракторобудівників, правоохоронці виявили та затримали чоловіка, який проник до торговельного приміщення. В руках у нього був поліетиленовий мішок з цеглиною всередині. Також на фасаді магазину патрульні побачили розбиту електрощитову.



Під час спілкування з поліцейськими громадянин зізнався, що він зламав корпус електрощитової, аби вимкнути сигналізацію, розбив скло, щоб проникнути до приміщення та здійснити крадіжку.





Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі справою займуться слідчі, які також перевірять імовірну причетність чоловіка до аналогічних крадіжок, скоєних раніше на території Салтівського району.

Нагадаємо, у Харкові перехожі зупинили чоловіка, який відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та викликали поліцію.