    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківʼянин попався на покупці психотропу
13.12.2022  14:59   Дмитро Колонєй

Харківʼянин попався на покупці психотропу

Харківʼянина повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Спіймали на горячому покупця наркотику патрульні Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, в червні 2022 року до поліції надійшло інформація, що екіпаж патрульної поліції на вулиці виявив 32-річного громадянина з нароктиками, який на очах у праоохоронців забирав «замовлення» зі схованки.
 
Згідно з висновками експертизи, вилученим виявилася психотропна речовина «солі».
 
12 грудня 2022 року слідчі повідомили чоловіку про підозру за незаконне зберігання наркотиків. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  наркотики, хранение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.11 Надзвичайні події Фотографував кущі з наркотиками: під Харковом спіймали закладника (фото) 09.11 Надзвичайні події У маршрутному автобусі на Харківщині службовий собака зреагував на підозрілого пасажира 08.11 Надзвичайні події У Харкові спіймали рецидивиста з наркотикаим та арсеналом зброї
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 