29.08.2022 20:29 Дмитро Колонєй

Невдалий наркобарон чекає на суд під Харковом

Направлено обвинувальний акт до суду відносно зловмисника з передмістя Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 66-чоловік з

Чугуєва незаконно вирощував на території свого домоволодіння коноплі з метою особистого вживання. У червні цього року правоохоронці вилучили у обвинуваченого понад 100 кущів конопель.

Крім того, у будинку чоловіка було виявлено та вилучено канабіс, який чоловік зберігав для власних потреб.

Наразі обвинувальний акт направлено до Машівського районного суду Полтавської області.