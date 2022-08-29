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29.08.2022  20:29   Дмитро Колонєй

Невдалий наркобарон чекає на суд під Харковом

Направлено обвинувальний акт до суду відносно зловмисника з передмістя Харкова.

Вирощував коноплі, виготовляв наркотики та чекає на суд зловмисник під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 66-чоловік  з
Чугуєва незаконно вирощував на території свого домоволодіння коноплі з метою особистого вживання. У червні цього року правоохоронці вилучили у обвинуваченого понад 100 кущів конопель. 
 
Вирощував коноплі, виготовляв наркотики та чекає на суд зловмисник під Харковом
 
Крім того, у будинку чоловіка було виявлено та вилучено канабіс, який чоловік зберігав для власних потреб.
 
Наразі обвинувальний акт направлено до Машівського районного суду Полтавської області.
 
Тэги:  наркотики, конопля, харьков, изготовление
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