29.08.2022 19:59 Дмитро Колонєй

Наскільки холодно буде в наших квартирах узимку: попередження Нафтогазу

Глава компанії дав пораду українцям на опалювальний сезон.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на The Guardian, голова «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявив про те, що на українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття, а температура в приміщеннях буде встановлена ​​на рівні 17–18°C, Це приблизно на чотири градуси нижче за норму. Тому Вітренко порадив запастися одеялами та теплим одягом на випадок, якщо температура на вулиці впаде нижче -10°С.

За його словами проходження опалювального сезону залежить від

Міжнародних партнерів України, які мають надати кошти для імпорту 4 мільярдів кубометрів газу, Чи не будуть непередбачувані обставини, такі як знищення російської газової інфраструктури чи подальше скорочення постачання газу до Європи.

Він пояснив, що Україна видобує близько 60% необхідного їй газу всередині країни, а решта імпортує у своїх сусідів із ЄС за ринковими цінами.

Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу. Вітренко говорить, що, на його думку, її союзники розуміють необхідність, але він не може бути впевненим, що Україна отримає кошти, бо «дуже важко бути впевненим під час війни».