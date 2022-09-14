14.09.2022 21:27 Дмитро Колонєй

Харкову взимку загрожує велика гуманітарна катастрофа: експерт

Про розвиток ситуації у зимовий період у Харкові дав прогноз військовий експерт Олександр Коваленко.



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Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ТСН, військовий експерт Олександр Коваленко выдмітив, що тотального блекауту в Україні не буде і це факт, але саме здійснити якийсь вплив, довести його до локальної катастрофи якоїсь області, у російських окупантів, на жаль, є така можливість. Перш за все загроза відноситься до зимового періоду у Харківській області.

"Ми дуже добре знаємо, наскільки суворі зими у Харківській області, у Харкові. Саме на Харківську область окупанти можуть здійснювати ось такий вплив, щоб самі люди залишились без тепла, без світла на деякий період. Досить тривалий навіть період. Якщо вони матимуть за мету здійснення ось такого терористичного акту, а це саме терористичний акт, бо це військовий злочин – терористичний акт, який здійснюється проти цивільної інфраструктури, від якого буде страждати велика кількість саме цивільних. Це декілька мільйонів. Харківська область, Харків – це буде велика гуманітарна катастрофа, якої не було з початку повномасштабного вторгнення в Україну у цьому році", – наголосив експерт.

На думку Коваленка, якщо, наприклад, ударять морози -20°C – -25°C, як це буває у Харківській області, бувають і ще лютіші морози, люди опиняються на 24, на 48, на 72 години без світла і без тепла, – це величезна проблема, це величезна гуманітарна катастрофа, яка буде, мабуть, рекордною, взагалі в історії сучасної Європи.

"Тому наші партнери мають це усвідомлювати: чи готові вони стати частиною ось цієї історії, коли буде доведено до того, що велика кількість людей залишиться без тепла і без світла. Та не всі, на жаль, зможуть пережити цей період. Тому на сьогодні владі України потрібно підготувати якісь плани не тільки резервного забезпечення області на такий випадок, але й попередження цієї загрози. Попередження саме для Росії. Я маю на увазі, що Україні саме час розробляти план із завдавання превентивних ударів по російській військовій інфраструктурі на території Росії. Це те, про що ми казали від 24 лютого", – підсумував експерт.