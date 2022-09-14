14.09.2022 21:58 Дмитро Колонєй

Зміняться умови виходу на пенсію: як саме

У 2023 році зростуть вимоги до пенсіонерів.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Gsminfo, в Україні з 2023 року зміняться умови виходу на пенсію.

Якщо зараз для виходу на пенсію необхідно мати 29 років стажу, то далі цей показник буде потроху збільшуватись. Термін має збільшуватись на +1 рік.

Якщо громадянин не накопичив необхідні роки стажу для виходу на пенсію у 60 років, тоді він входить до наступних категорій:

Вихід на пенсію по досягненню 63-річного віку за наявності у трудовій книжці 20 років стажу. Вихід на пенсію при досягненні 65 років та наявності 15-20 років стажу. Якщо немає 15 років стажу, українець замість пенсійних виплат отримуватиме соціальну допомогу при досягненні 65 років. Отримувати виплати зможуть не всі, а лише ті, чий дохід не перевищує прожитковий мінімум. Сьогодні він складає 2600 гривень на 1 місяць (суму встановлює Мінфін та Кабмін, цей показник є чинним з 2022 по 2024 роки).

Нестача 15 років страхового стажу може бути вирішена, адже можна буде його офіційно придбати. Встановлена сума складає 44% від розміру мінімальної заробітної плати за кожен місяць. Купити його можна буде лише, якщо офіційно є відмітки у трудовій книзі про працевлаштування.

Також українці зможуть добровільно робити внески у Пенсійний Фонд України після укладання спеціального договору. За громадянином залишається право визначати розмір таких внесків, термін їх сплати та дати, коли їх необхідно вносити у ПФУ.