13.01.2023 09:30 Віталій Хінєвіч

Як відновити втрачене пенсійне посвідчення в Україні

Якщо пенсіонер втратив або пошкодив пенсійне посвідчення, він може отримати нове.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Для відновлення пенсійного посвідчення достатньо подати заяву на виготовлення нового документа. Це можна зробити кількома способами.

Можливо звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України. При особистому зверненні необхідно заповнити відповідну заяву, пред’явити паспорт і додати фото.

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Після реєстрації заява на виготовлення пенсійного посвідчення буде доступна у розділі «Щодо пенсійного забезпечення».

Також за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Після встановлення додатка потрібно обрати вкладення «До ПФУ», розділ «Комунікації до ПФУ» та натиснути «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Забрати виготовлене пенсійне посвідчення заявник може у тому сервісному центрі фонду, який він вказав під час заповнення заяви.

Варто зазначити, що електронне відображення пенсійного посвідчення у мобільному застосунку «Дія» має таку ж юридичну силу, як і традиційне пенсійне посвідчення, а отже може стати альтернативою паперовому.



