13.01.2023 08:55 Віталій Хінєвіч
Ворог обстрілами пошкодив багатоповерховий житловий будинок у Харківській області
Окупант продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.
ФОТО: РЕДПОСТ
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
Очільник ХОВА повідомив, що під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.
У місті Куп'янськ Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватні домоволодіння та господарські прибудови. Поранення отримав 75-річний чоловік, його доставили до лікарні стані середньої тяжкості.
У Дворічній Куп'янського району, був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості.
Крім цього зазначається, що протягом доби піротехніки знищили на території області 69 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, від уламків ворожих снарядів у Харкові загинув пес.
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