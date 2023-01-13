13.01.2023 08:55 Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілами пошкодив багатоповерховий житловий будинок у Харківській області

Окупант продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.



ФОТО: РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Очільник ХОВА повідомив, що під ворожим вогнем були Куп'янськ, Стрілеча, Дворічна, Огірцеве, Рідкодуб та інші міста і села області.

У місті Куп'янськ Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, приватні домоволодіння та господарські прибудови. Поранення отримав 75-річний чоловік, його доставили до лікарні стані середньої тяжкості.

У Дворічній Куп'янського району, був поранений чоловік 68 років. Стан середньої тяжкості.

Крім цього зазначається, що протягом доби піротехніки знищили на території області 69 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, від уламків ворожих снарядів у Харкові загинув пес.



